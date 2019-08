Bewegung hält das Jubelpaar fit

Horstmar-Leer -

Auf 50 gemeinsame Ehejahre schauten am Donnerstag Alfred und Klärchen Denkler, geborene Rickmann, zurück. Das war für Bürgermeister Robert Wenking Grund genug, dem Jubelpaar im Haus am Rewenweg 2 in Leer zu gratulieren. Neben einem Blumenstrauß hatte er auch einen Gutschein für den Leerer Dorfladen mitgebracht. Glückwünsche überbrachte auch die Leerer Kfd sowie der Mühlen- und Heimatverein. Sie alle erlebten ein äußerst rüstiges Jubelpaar.