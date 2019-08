Grabsteine stehen im Fokus

Stadt kündigt Überprüfung an

ährlich ereignen sich bundesweit Unfälle auf Friedhöfen, die auf lose Grabsteine zurückzuführen sind. Daher ist die Friedhofsverwaltung verpflichtet, mindestens einmal jährlich nach der Frostperiode eine Überprüfung der Grabsteine durch Sachkundige durchführen zu lassen. Aus diesem Grund werden noch in diesem Monat die Grabsteine auf dem städtischen Friedhof und auf dem Ehrenmal der Stadt Horstmar auf ihre Standfestigkeit überprüft, kündigt die Stadtverwaltung in einem Pressetext an. Die Prüfung erfolgt durch eine Fremdfirma.