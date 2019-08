Orgelvirtuose beeindruckt Zuhörer

„Baumberger Orgelsommer“ rückt Kircheninstrumente in den Vordergrund

Horstmar -

Winfried Lichtscheidel aus Sendenhorst, vielfacher Preisträger als exzellenter Organist, gab anlässlich des „Baumberger Orgelsommers“ am Sonntagabend ein Konzert in der Pfarrkirche St. Gertrudis in Horstmar. Das zahlreich erschienene Publikum erlebte hochkarätige Darbietungen von Werken berühmter Komponisten, unter ihnen Johann Sebastian Bach (1685-1750), Robert Schumann (1810-1856) und Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847).