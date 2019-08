Auch die Nachbarn waren zum Festtag gekommen und erfreuten die Jubilarin mit einem fröhlichen Ständchen. Demnächst werden sie sich zum gemeinsamen Frühstück im Café Mauritius in Borghorst wiedersehen. Es ist ein Geschenk der Nachbarn, die auch das Treppenhaus zur Wohnung der Jubilarin mit bunten Blumen geschmückt hatten. Dieses Treppenhaus ist auch wohl ein Grund, warum Bernhardine Kreling so fit ist. 40 Stufen muss sie täglich bewältigen, um in den zweiten Stock zu gelangen. Das macht die Seniorin schon am frühen Morgen, wenn sie die Zeitung aus dem Briefkasten zur täglichen Lektüre holt, und das seit 1975.

Spaß machte der Jubilarin stets die Gartenarbeit. Sie ist in der Burgmannsstadt geboren und dieser stets treu geblieben. In der Runde mit den älteren Nachbarn wurde manche Erinnerung wach.

Die Seniorin stammt aus einer großen Familie mit vier Brüdern und einer Schwester. Mit ihrem Mann Hubert, der bereits im Jahr 1987 verstarb, hat sie drei Kinder. Ihre vier Enkelkinder sind der ganze Stolz der Oma.

Stationen ihres beruflichen Lebens waren die Firma Schulte & Dieckhoff und die Stadt Horstmar für die sie als Raumpflegerin in der Hauptschule gearbetet hat. In der Kfd fühlt sich die Seniorin wohl. Mehr als 60 Jahre gehört sie dem Kegelclub „Pumpenlieschen“ an.