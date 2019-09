Teilnehmer waren auch aus Nachbarorten gekommen. Sie nutzten die Gelegenheit, Neues aus der Politik zu erfahren, aber auch persönliche Probleme anzusprechen.

„Einfach mal einer kompetenten Person meine Situation zu schildern und mögliche Hilfen zu erfahren,“ begründete die Mutter einer schwerstbehinderten Tochter ihre Teilnahme. Ein weiterer Besucher bemängelte das bürokratische und aufwendige Verfahren bei der Beschaffung von Heil- und Hilfsmitteln. So fand dann die Diskussion teilweise auf sehr privater Ebene , teilweise sogar im Vier-Augen-Gespräch statt.

Die Pflege alter und kranker Menschen, egal ob zu Hause, in der Kurzzeitpflege oder in Altenheimen, war ein weiteres zentrales Thema in der Runde. Der Bundesgesundheitsminister verdeutliche seine Bemühungen, den Pflegekräftemangel zu beseitigen. Zum Januar 2019 kam das Sofortprogramm-Pflege beziehungsweise Pflegepersonal-Stärkungsgesetz zur Finanzierung 13 000 neuer Stellen in der stationären Altenpflege heraus. In den Krankenhäusern wird danach jede zusätzliche Pflegestelle finanziert. Ab dem Jahr 2020 würden die Kosten für die Pflege aus den Fallpauschalen herausgelöst und gesondert finanziert, erläuterte Spahn .

Vorgesehen sei die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen (Kardiologie, Unfallchirurgie, Geriatrie, Intensivmedizin). Die Rahmenbedingungen für den Pflegeberuf würden durch bessere Bezahlung, mehr Ausbildungsplätze und Anwerbung von ausländischen Pflegefachkräften verbessert.

Die Teilnehmer an der Bürgersprechstunde, die teilweise aus Pflegeberufen kamen, nahmen die Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis.