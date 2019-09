Wie so oft verschoss Amor vor mehr als einem halben Jahrhundert seine „Pfeile“ auf dem Schützenfest. So auch bei Monika und Willi Denkler . Aus Sympathie wurde Liebe. Am Dienstag feierte das Jubelpaar im St. Gertrudis-Haus seine Goldene Hochzeit. „Die Standesamtliche“, betont die Goldbraut, die kirchliche folgte damals ein paar Tage später. Das Geheimnis ihrer Beziehung: „Man geht gemeinsam durch dick und dünn.“ Nicht an jedem Tag scheint die Sonne, doch mit positivem Denken überwindet man Schwierigkeiten schneller als mit Pessimismus.

„Ich wurde 1935 als zweiter von sechs Kindern als Sohn eines Landwirts auf dem Schöppinger Berg geboren“, sagt Willi Denkler. Schagern war seine Heimat. Seine Angetraute erblickte in Horstmar-Leer das Licht der Welt. Als Groß- und Außenhandelskaufmann arbeitete er als Buchhalter, später als Geschäftsführer bei der Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft Burgsteinfurt, heute Raiffeisen Steinfurter Land eG. „1959/’1960musste ich aus gesundheitlichen Gründen eine längere Auszeit nehmen“, berichtet der Jubilar. Seine erste Frau Martha starb 1966, 1969 heiratete er Ehefrau Monika (76). 1970 bezogen sie ein Haus in Horstmars kleiner Stadtstiege. Fünf Kinder und neun Enkelkinder gehören heute zur Familie. Enkeltochter Tilda erblickte erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt.

1995 überreichte der Westfälische Genossenschaftsverband Willi Denkler den Ehrenbrief für besondere Verdienste. Trotz Beruf und gesundheitlicher Beeinträchtigung bekleidete er zahlreiche Ehrenämter. Er war Pfarrgemeinderatsmitglied, Vorsitzender des Katholischen Bildungswerkes, und 30 Jahre im Kirchenvorstand. „Während dieser Zeit haben Dechant Franz Josef Bisping und ich hauptsächlich den Bau des neuen Gertrudis-Hauses vorangetrieben“, sagt Denkler. Kuratoriumsmitglied der Domus Caritas , Aufsichtsrat der Tectum Caritas, Mitglied der Caritas-Vollversammlung. Die Liste der Aktivitäten ist lang. Auch die Tätigkeit im Beirat des Windparkes Schöppinger Berg gehörte dazu.

Ehefrau Monika wuchs in Horstmar-Leer mit fünf Geschwistern auf, absolvierte die Höhere Handelsschule und war bei Schulte & Diekhoff in der Gehaltsbuchhaltung tätig. „Ich habe sehr gern insgesamt 60 Jahre in Kirchenchören gesungen, betont sie. 27 Jahre lang wirkte sie als Kfd-Bezirksfrau. Seit vielen Jahren schon unterstützt die Jubilarin den Besuchsdienst im St.-Gertrudis-Haus. Ehemann Willi war lange Schriftführer bei den Katharinen. Im Garten arbeiteten beide gern.