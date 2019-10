Zu klein und nicht mehr zeitgemäß

Die Pläne zur Modernisierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Leer werden in der Ratssitzung am morgigen Donnerstag (10. Oktober) vorgestellt. Diese beginnt um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Interessierte Bürger sowie Nachbarn der Wehr sind eingeladen, sich zu informieren, betont Bürgermeister Robert Wenking in einem Pressetext.

Das Ingenieurbüro Döker aus Recke wird die Pläne erläutern und Fragen beantworten. Modernisiert wird die Fahrzeughalle, erweitert um einen Stellplatz, damit das Tanklöschfahrzeug 16/25, das Löschgruppenfahrzeuge LF16 und das LF8, sowie das Mannschaftstransportfahrzeug dort untergestellt werden können. Angebaut werden Räume für Umkleide, Sanitäranlagen, Technik, Lager und Werken sowie Sitzungs-, Seminaraum, Küche, Büro- und Funkraum.

„Im Wesentlichen geht es um die Anpassung an die heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Unfallverhütungsvorschriften und DIN-Normen für den Bau von Feuerwehrhäusern sowie Baurecht, Brand- und Wärmeschutz“, erklärt der Bürgermeister.

„Wir haben vor Ort noch zahlreiche aktive Feuerwehrleute, die sich ehrenamtlich für den Bevölkerungsschutz, sei es bei Brandeinsätzen, technischer Hilfeleistung bei Unfällen oder bei Schadenslagen wie beispielsweise Starkregen, engagieren,“ sieht Wenking die Notwendigkeit und Pflicht der Stadt, dafür auch zeitgemäß und angemessene Bedingungen an Räumlichkeiten und Ausstattung zu schaffen.