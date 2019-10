Die Reuterstadt Stavenhagen in Mecklenburg Vorpommern war das Ziel der viertägigen Reise der Mitglieder und Freunde des Kirchenchores St. Gertrudis Horstmar. Eine Tour durch die Mecklenburgische Seenplatte stand auf dem Programm. Die „Ivenacker Eichen“, mit 1000-jährigen Bäumen, einem Wildgehege und dem Baumwipfel Pfad, begeisterte die Besucher bei Sonnenschein. Die Aussichtsplattform in 40 Metern Höhe ermöglichte einen ungehinderten Blick über die Seenlandschaft.

Im „Ferienland Salem“ am Kummerower See, das vom Kolping Diözesanverband Münster unterhalten wird, war die Kaffeetafel gedeckt und ein Rundgang bis zum See möglich.

Neubrandenburg, das vier Stadttore hat und von einer Stadtmauer umgeben ist, war das nächste Ziel der Reisegruppe. In die Stadtmauer hinein sind kleine Häuser gebaut, die Wieckhäuser genannt werden und zur Verteidigung dienten. Noch heute werden sie liebevoll gepflegt und als kleine Läden, Gaststätten und Wohnungen genutzt.

Die nächste Kaffeetafel erwartete die Reisenden in einem Kleinod in Bredenfelde. Dort steht ein Schlösschen, das von seinen neuen Besitzern aus dem Dornröschenschlaf erweckt worden ist. Der Verwalter erzählte von dem Mut, der Kraft und der Leidenschaft, mit dem die Besitzer im Jahr 2000 diese Ruine mit Hilfe vieler Schlossgeister aufgebaut haben. Innerhalb von zwei Jahren würde das zerfallene Haus, in dem alle Decken eingebrochen waren, zu einem Hotel umgebaut und somit ein gigantisches Aufbauwerk und ein Lebenswerk geschaffen. Statt einer Führung konnten sich die Besucher selbst von der individuellen Gestaltung der Räume überzeugen und in jedes Zimmer hineinschauen.

Der letzte Abend der Jahresfahrt des Kirchenchores endete für die Teilnehmer mit einem gemütlichen Tanzabend im Hotel.