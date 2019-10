Einen bunten Mix von „Traditionellem im neuen Gewand“ bot der MGV Liederkranz Horstmar unter der Leitung von Stephan Beck während seines Herbstkonzerts am Samstagabend im ausverkauften Vereinshaus der Katharinen. Einfühlsam begleitete Patricia Kröger die Männerstimmen am Piano. Zudem überzeugte das Akkordeon-Orchester „Cantabile“ unter der Regie von Marieke Kroes die Zuhörer.

Gemeinsam eroberten die Akteure die Herzen des Publikums im Sturm, was natürlich nicht nur den MGV-Vorsitzende Guido Denkler freute, der die zahlreichen Besucher begrüßte. Anschließend übernahm Martin Vieth das Mikrofon und führte gekonnt mit vielen interessanten Informationen zu den jeweiligen Stücken durch das Programm.

Dem Motto entsprechend eröffnete der MGV den Abend schwungvoll und stimmgewaltig mit einer modernen Fassung des ursprünglichen Shanties „Santiano“ das Konzert. Auch der zweite Titel „Bella Ciao“ entstand vor 100 Jahren als Protestlied italienischer Reispflückerinnen. Dieser wurde dann vom italienischen Widerstand gegen den Faschismus aufgenommen und wurde durch die „Toten Hosen“ zum Sommerhit 2018.

Ganz andere Musik interpretierte das Akkordeonorchester „Cantabile“, das 2019 beim „World Music Festival“ in Innsbruck das Prädikat „Ausgezeichnet“ errang. Mit der „Vegelin-Suite“ von Jacob zeichneten die Musiker in den drei sehr unterschiedlichen Sätzen von bewegt über beschaulich feierlich bis hin zu virtuosen Klängen den hervorragend Charakter der niederländischen Landschaft um Leeuwarden nach.

Im krassen Gegensatz dazu präsentierten sie hinreißend Tangos von Astor Piazzolla, der den argentinischen Tango als Tango Nuevo weltweit berühmt gemacht hat: „Oblivion“: sehnsüchtig, fast schwermütig und danach „Violentango“: hart, fast aggressiv und extrem von Rhythmik geprägt.

Mit „Ich war noch niemals in New York“ und „Mit 66 Jahren“ als Hommage an Udo Jürgens und Hits aus den 1980er Jahren „Ohne Dich“ der Münchener Freiheit, „Tausend und eine Nacht“ der Klaus-Lage-Band und dem „Traum von Amsterdam“ von Axel Fischer in neuen Arrangements schlug der Liederkranz eine Brücke ins begeistert mitsingende Publikum.

Nach der Pause startete der MGV in die Welt des Musicals mit „Horizont“ von Udo Lindenberg und zeigte in dem Arrangement eindrucksvoll seine ganze sängerische Bandbreite.

„Can you feel the love tonight“ aus „Lion King“ vereinigte dann die Männerstimmen und „Cantabile“ zu einem eindrucksvollen Klangerlebnis.

Einen Ausflug in die Filmmusik startete „Cantabile“ mit der warmen Melodik von „Gabriellas Song“ und zündete bei der Titelmusik aus dem „Fluch der Karibik“ ein Feuerwerk musikalischer Dramatik.

In der Gegenwart angekommen, war schließlich der MGV mit „Altes Fieber“ von den „Toten Hosen“ und „Legenden“ von Max Giesinger. Und als dann zum Abschluss der MGV und Cantabile zusammen „Auf uns“ von Andreas Bourani anstimmten, war beim Publikum Gänsehaut pur angesagt.

Langanhaltender Applaus und Standing ovations zeigten den Akteuren nach dem Finale, dass sie mit ihrem begeisterten Programm einen Volltreffer gelandet hatten.