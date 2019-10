Kästchen zählt Radfahrer und Fußgänger

Wege-Situation in der Nähe des Postens 48 in Leer wird erfasst

Horstmar -

Radfahrer und Fußgänger haben sich über ein kleines Kästchen mit Schläuchen in der Nähe des Postens 48 in Leer gewundert. Auskunft über Sinn und Zweck dieser Anlage gab jetzt Diplom-Ingenieur Reinhard Pries vom Straßenbauamt des Kreises Steinfurt auf Anfrage dieser Zeitung. So handelt es sich um ein Zählgerät. Dieses ist in der der Lage, Fußgänger und Radfahrer getrennt voneinander und richtungsbezogen zu erfassen.