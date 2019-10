Für den Ernstfall gut vorbereitet

Die Situation gestaltete sich zunächst unübersichtlich, doch die Rettungskräfte einigten sich schnell über ihr Vorgehen. Am Samstag stand die Jahresabschlussübung der Feuerwehr Horstmar unter Beteiligung der Löschzüge Horstmar und Leer auf dem Programm. Die angenommene Situation: Ein Kellerbrand mit unklarer Anzahl vermisster Personen, dargestellt von Jugendfeuerwehrmitgliedern. Sie lagen in Kellerräumen des Lernzentrums, es war dunkel und obendrein sorgte eine Nebelmaschine für Rauchsimulation. Dann rückten rund 70 Kameraden mit sämtlichen Fahrzeugen der Burgmannstädter Wehr an. Einsatzleiter war der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Tobias Berkenharn.

„Diese Jahresabschlussübung verfolgt mehrere Ziele“, erläuterte der Leiter der Horstmarer Wehr, Stadtbrandinspektor Frank Burrichter . „Wichtig ist die reibungslose Zusammenarbeit der Löschzüge Horstmar und Leer, das Funktionieren der systematischen Personensuche und -rettung.“ Genau diese Kompetenzen stellten die Lebensretter unter Beweis. Es galt, acht verletzte Personen in drei dunklen, „verrauchten“ Kellerräumen zu finden. Eine Herausforderung. Mit Atemschutzmasken und Hohlstrahlrohr stürmten die Kameraden in das Gebäude und wurden schnell fündig. „Personenrettung steht im Vordergrund“, erklärte Burrichter. Die unter Schock stehenden „Verletzten“ wurden bereits durch Ansprache betreut, als die Feuerwehrleute nur von außen durch ein Gitter mit ihnen kommunizieren konnten. Als sie aus ihrer misslichen Situation befreit waren, wirkten Retter beruhigend auf die Opfer des Brandes ein. Auch das gehört zum Einsatz.

Bürgermeister Robert Wenking, sein Stellvertreter Ludger Hummert und Ordnungsamtsleiter Georg Becks beobachteten die Entwicklung des Szenarios. „Als Chef der Feuerwehr im Rathaus werde ich zu den Übungen eingeladen“, so der Bürgermeister. „Sie sind immer sehr gut ausgearbeitet“, betonte Wenking und merkte an, dass die Technik auch bei der Feuerwehr ständig weiter ausreife. Das erfordere von den Kameraden die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung. Doch da hat er keinerlei Bedenken, denn der Ausbildungsstand ist gut. Solche Übungen sind nicht nur sinnvoll, um jeden Handgriff bis zur Perfektion zu trainieren, sondern auch, um mögliche Schwächen im Ablauf des Rettungsgeschehens zu beheben. Doch Frank Burrichter war am vergangenen Samstag mit den Leistungen seiner Kameraden voll und ganz zufrieden.