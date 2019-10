Koch widmet sich dem Gänseschmaus

Passend zur kalten Jahreszeit wird die Veranstaltungsreihe „Hinter den Kulissen“ vom Kulturforum Steinfurt, in Kooperation mit dem St. Gertrudis-Haus, dem Caritasverband Steinfurt und dem Heimatverein rund um das Thema „Gans“ fortgesetzt. Die Veranstaltung findet am 6. November (Mittwoch) in der Cafeteria des Altenwohnheims statt und richtet sich an alle Bewohner sowie deren Angehörige, aber auch an weitere interessierte Personen.

Ob Martinsgans, Weihnachtsgans oder Gänsebraten, das köstliche Geflügel wird gerade im Winter in unterschiedlichen Variationen gerne geschlemmt. Der Küchenchef vom Restaurant „Holskenbänd“, Sebastian Roters , stellt sich den Fragen der Moderatorin, Anni Lütke Brinkhaus, zur Aufzucht und Haltung der Tiere in der Region, wie und woran die Qualität und die Frische des Produktes zu erkennen ist und wie die Verarbeitung erfolgt.

Mit Spannung wird erwartet, ob der Küchenchef auch Rezepte zur traditionellen und modernen Zubereitung der Gänse im Köcher dabei hat. Das Publikum darf neugierig auf Tipps und Tricks zum handwerklichen Können des Küchenchefs sein. Was passiert in der Küche, bevor die Bedienung mit dem duftenden Gänsebraten zum Tisch kommt?

Die Veranstaltung startet um 14.30 Uhr mit einem Begrüßungskaffee. Das Gespräch beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind beim Kulturforum Steinfurt unter Telefon 0 25 51/1 48 20 oder per E-Mail an volkshochschule@kulturforumsteinfurt.de erforderlich.