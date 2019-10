Übersicht erleichtert Planung

„Eine solche Jahresübersicht erleichtert Vereinen, kirchlichen Gruppierungen und allen anderen Veranstaltern ihre Planung und hilft, die Doppelung von Terminen zu vermeiden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmarketingvereins. Außerdem ist der Terminkalender ein Service für die Bürgerinnen und Bürger. So weiß jeder rechtzeitig, wann eine für ihn interessante Veranstaltung ansteht.

Die Jahresübersicht 2020 soll möglichst frühzeitig erstellt und veröffentlicht werden. Deshalb bittet „HorstmarErleben“ alle Anbieter von Veranstaltungen in Horstmar und Leer, ihre Terminpläne bis Mitte November mitzuteilen. Falls Daten für Veranstaltungen erst später feststehen, können diese jederzeit nachgereicht werden. „Die Übersicht auf der Vereinshomepage wird permanent aktualisiert“, verspricht der Stadtmarketingverein. Die Terminhinweise können im Büro des Stadtmarketings jeweils dienstags von 8.30 bis 14 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr abgegeben, mit der Post geschickt oder per E-Mail an info@horstmarerleben.de zugesandt werden.