Im Kreise ihrer Mitschwestern feierte Schwester Irmenhildis jetzt in der Cafeteria des Ordenshauses die Vollendung ihres 90. Lebensjahres. Sie lebt seit dem 15. Dezember 2011 im Haus Loreto und ist damit drei Monate länger als Pfarrdechant Johannes Büll in der Pfarrgemeinde St. Gertrudis. Der Seelsorger, der im Namen der Kirchengemeinde gratulierte, hatte eine Kerze und ein Gedicht als Geschenk mitgebracht.

Aufmerksam wie immer hörten die Ordensschwestern Bürgermeister Robert Wenking zu, als dieser von den Neuigkeiten in der Gemeinde berichtete. Neben einem Blumenstrauß hatte er einen Gutschein für den Dorfladen mitgebracht. Da durften natürlich die traditionellen Bürgermeisterhäppchen nicht fehlen.

Schwester Irmenhildis ist als Maria Kloster in Stadtlohn geboren. Sie trat am 4. Mai 1950 in den Orden der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung ein, legte am 22 Mai 1953 die erste und am 29. März 1959 die Ewige Profess ab. 1956 bestand sie ihr Examen als Kindergärtnerin und im Jahre 1963 das Jugendleiterin-Examen. Die Ausbildung befähigte sie als Oberin im Kinderheim in Dülmen und in St. Mauritz in Münster zu arbeiten.

Die Seniorin war darüber hinaus Kommunitätsleiterin im Kinderheim in Werne. Weitere Stationen waren Kinderheime in Erbach und Rheine. Im fortgeschrittenen Alter gehörten Besuche älterer Menschen und die ehrenamtliche Altenseelsorge zu ihren Aufgaben.

Die Kommunität der Ordensschwestern erfreuten ihre Mitschwester mit einem kleinen Blumenstrauß aus Noten. Aus dem klostereigenen Liederheft durfte sich Schwester Irmenhildis Lieder aussuchen.