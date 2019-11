Zentrales Werk ist der Luther-Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ in einer speziellen Fassung, die Kirchenmusiker Rafael D. Marihart eigens für diesen Auftritt komponiert hat. „Um die Verzweiflung des einsamen Rufers zu verdeutlichen, habe ich die Melodie genommen und förmlich auseinandergerissen“, erläutert der Dirigent. So singen zu Beginn die Stimmen des Chores nicht zusammen, sondern jede für sich, so als wären sie einsam in der Dunkelheit. Mit jeder weiteren Strophe wird es aber immer harmonischer.

Unterstützt werden die Sängergemeinschaften von der Flötistin Cornelia Becken und Christian Franken. Er ist Kirchenmusiker in St. Antonius Kevelaer. Die Texte steuert Diakon Ralf Laumann bei.

Für diesen ungewöhnlich hohen Aufwand, den alle Beteiligten betreiben, gibt es einen triftigen Grund. So ist die Andacht ein Teil der Abschlussprüfung, die Rafael D. Marihart für seine kirchenmusikalische Fortbildung absolvieren muss. „Ich hätte auch lieber das Weihnachtskonzert der Chöre am 29. Dezember in Leer als Bestandteil der Prüfung genommen, aber da hat die Kommission leider keine Zeit“, bedauert Marihart. Und so geht es für die Chöre dann Schlag auf Schlag weiter, denn am letzten November-Wochenende stehen bereits die Cäcilienfestmessen an, bevor es dann auf Heiligabend und Weihnachten zu geht.