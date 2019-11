Fachschaft Leichtathletik des TuS Germania Horstmar bietet wieder eine Adventsverlosung an

Horstmar -

Die Fachschaft Leichtathletik des TuS Germania Horstmar bietet auch in diesem Winter wieder eine Adventsverlosung an. „Dein Los für unsere Bahn“ lautet ihr Titel. So soll der Erlös der Renovierung, der Erweiterung und der regelmäßigen Pflege der Kunststoff-Laufbahn zugute kommen. Diese wird nicht nur von den Leichtathleten, sondern regelmäßig auch von den Fußballern des Vereins und von vielen Freizeitsportlern aus der Bevölkerung genutzt wird.