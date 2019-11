Horstmar -

Es war eine einmalig schöne Reise, wir haben viel erlebt und gesehen, Land und Leute kennengelernt und sind in eine andere Welt hineingetaucht.“ So lauteten 2012 die Kommentare einer Reisegruppe, die zusammen mit Pfarrer Dhaman Karanam seine indische Heimat besucht hatte. Eine solche mit etwas geänderter Route bietet der Seelsorger auch jetzt wieder an. Dabei hat der Geistliche als zusätzliches Ziel Kalkutta mit dem Besuch des Hauses von Mutter Theresa eingeplant