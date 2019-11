Erschienen war auch eine Abordnung der Elternvertretung aus dem Kindergarten Ss. Cosmas und Damian. Diese bemängelte die gefährliche Situation beim Fußgängerüberweg an der Dorfstraße gegenüber der Kirche. Es gebe zwar einen Zebrastreifen, doch dieser sei schlecht einsehbar und müsse farblich erneuert werden. Häufig werde viel zu schnell gefahren. Diese Situation sei besonders jetzt mit dem bestehenden Ampelverkehr gefährlich, da viele Autofahrer noch die Grünphase erwischen wollten. Die Eltern regten an, im gesamten Ortskern eine 30er Zone einzurichten.

CDU-Ortsvorsitzender Ludger Hummert versprach sich eine Besserung der Situation, wenn in 2020 die Maßnahmen zur Veränderung der Dorfstraße durchgeführt werden. Schulze Föcking notierte das Anliegen in ihrem Tablett und versprach, das Problem mit Landesverkehrsminister Hendrik Wüst zu besprechen. Diesen werde sie beim CDU-Bundesparteitag in Leipzig treffen.

Verständnis für die Sorgen und Nöte der Landwirte brachte die Christdemokratin natürlich ebenfalls auf. Theo Kajüter forderte einen Sinneswandel der Verbraucher, damit die Bauern und ihre Familien überhaupt überleben könnten. Gehe es so weiter wie bisher, werde es künftig vermutlich nur noch zehn Vollerwerbslandwirte in Horstmar und Leer geben, befürchtete er.

Ludger Hummert gratulierte der Landtagsabgeordneten zu ihrer Wahl als Sprecherin der Kommission gegen Kindesmissbrauch. Die Besucherin berichtete über die umfassenden Straftaten, die sie manches mal nicht schlafen ließen.