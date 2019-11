Beim gemeinsamen Kaffeetrinken in der Gaststätte Vissing/Wegmann, wo Vorsitzender Antonius Wolbert die aktiven und ehemaligen Mitglieder anschließend begrüßte, blickte man auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Chorleiter Rafael D. Marihart lobte das gute Verhältnis zwischen der Sängergemeinschaft und ihm. Es mache einfach Freude zusammen.

Noch wird man sich in diesem Jahr nicht zurücklehnen können. So steht die Mitwirkung beim Konzert am 29. Dezember (Sonntag) an. Außerdem, und das komme nicht so ganz überraschend, wie Marihart schmunzelnd meinte, steht das Weihnachtsfest vor der Tür.

Im Namen der Pfarrgemeinde dankte Diakon Franz-Josef Reuver dem Chor beim Frühstück. „Sie bereichern viele Feiern, rühren Menschen an und öffnen Herzen. Es ist ein Geschenk dass es Sie gibt.“ Nicht unerwähnt ließ er die vielen musikalischen Talente, die es in dem kleinen Ortsteil gibt und nannte dabei neben dem Kirchenchor auch den den Chor „Only sometimes“ und die „Blickbänd“.