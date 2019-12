Papiersterne hängen bereit

Die Papiersterne mit den Geschenkwünschen der Kinder bis maximal 25 Euro wurden an Weihnachtsbäume gehängt, die ab sofort in den Filialen der Sparkasse und der Volksbank in Horstmar und Leer stehen.

Alle, die ein Kind zu Weihnachten glücklich machen möchten, können sich bis einschließlich kommenden Montag (6. Dezember), einen Papierstern vom Baum nehmen, das Geschenk besorgen, weihnachtlich verpacken und bis zum 13. Dezember (Freitag) im Sozialamt der Stadtverwaltung (Uwe Potthoff) abgeben. Am 19. Dezember (Donnerstag) und am 20. Dezember (Freitag) können die Präsente dann von den Familien abgeholt werden. Bei diesem Verfahren bleiben Spender und Empfänger anonym.

„Das Geschenk soll den Kindern den Glauben an das Gute vermitteln und dadurch den Sinn von Weihnachten erfahren lassen. Gerade Kinder in Armut und Not benötigen die Aufmerksamkeit und Hilfe der Gemeinschaft. Durch die Aktion Wunschbaum kann jeder auf einfache Art gezielt helfen und einem Kind das Weihnachtsfest verschönern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiatoren und ihrer Mitstreiter.

Das „komMode“-Team bedankt sich bereits jetzt bei allen Spendern, der Stadt, der Volksbank und Kreissparkasse für die Unterstützung bei der Durchführung der Aktion. Weitere Infos erteilen Uwe Potthoff unter Telefon 79 16, und Norbert Gesing von der „komMode“ unter Telefon 01 71/7 85 57 11.