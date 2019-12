Buntes Leben rund um „Tante Toni“

„Klein, aber fein“, so wurde der Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren meistens beschrieben und auch von Gästen aus den Nachbarorten gut angenommen. Beteiligen werden sich die Kindergärten Grollenburg und Ss. Cosmas und Damian mit Bastelarbeiten, Speisen und Getränken. Auch der „Hexenstand“ mit Beate, die verschiedenste Liköre anbietet, ist wieder dabei. Der Schützenverein Leer-Ostendorf, unter dessen Regie in Zusammenarbeit mit „HorstmarErleben“ der Weihnachtsmarkt durchgeführt wird, sorgt für das leibliche Wohl. Dazu gehören natürlich Glühwein und Bratwurst. Der Stammtisch „Älschke Männers“ wird am offenen Feuer Piepkuchen backen.

Sogar ins Haus bringt der Stammtisch „Nats hats“ die gekauften Weihnachtsbäume. Der Jugendtreff „Jule“ hat sich auf den Weihnachtsmarkt vorbereitet und in den vergangenen Wochen und Monaten dafür gebastelt. Stände mit Mützen, Kerzen, Bastelartikeln, Stein- und Holzarbeiten sowie Karten werden das Angebot abrunden. Asiatisches Essen gibt es bei Sara Joormann, während der Stammtisch „Buerschoop Kerls“ Kuchen im Angebot hat.

Der Nikolaus wird am Sonntag mit seinem Knecht Ruprecht die Kinder erfreuen. Der Stadtmarketingverein bietet zu den Marktzeiten Lose an. Die Auslosung der Preise ist am Sonntag gegen 17.30 Uhr. Zudem lädt „HorstmarErleben“ wieder zum Lichterzauber ein. Diese Attraktion kann dank der Unterstützung heimischer Sponsoren realisiert werden.