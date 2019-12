Usch Hollmann im Interview

Usch Hollmann ist nicht nur regional bekannt. Mit ihren heiteren Kolumnen bei Radio RST und mehreren anderen Sendern sowie mit zahlreichen Live-Auftritten als „Lisbeth“ hat sie sich weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Sie „seziert“ in ihren „Büchskes“ die seelischen Abgründe der Münsterländer und schildert realistische Alltagserlebnisse, die zum Wiedererkennen und Schmunzeln anregen.

Woher kommt die Lust, Bücher zu schreiben, woher stammt ihr unerschöpfliches Repertoire an Schauplätzen und Figuren wie zum Beispiel in „Hallo Änne, hier is Lisbeth“?

Von der Idee, ein Buch zu schreiben und einen Verleger zu finden, bis hin zur Umsetzung und Veröffentlichung gibt es „hinter den Kulissen“ allerlei Hürden zu überwinden. Ob die Künstlerin an diesem Nachmittag noch eine weihnachtliche Überraschung für die Zuhörer mitbringt, bleibt abzuwarten, heißt es im Einladungsschreiben des Kulturforums.

Wer mehr über Usch Hollmann erfahren möchte, ist willkommen. Die Veranstaltung findet in der Cafeteria des Altenwohnheims statt und startet um 14.30 Uhr mit einem Begrüßungskaffee. Das Gespräch beginnt um 15 Uhr und richtet sich an die Bewohner sowie deren Angehörige und an weitere interessierte Personen.

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind beim Kulturforum Steinfurt unter Telefon 0 25 51/1 48 20 oder per E-Mail an volkshochschule@kulturforumsteinfurt.de erforderlich.