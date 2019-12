Die Kirchengemeinden und der Kreuzweise-Fonds sind gefragt bei der praktischen Hilfe, die 2019 ganz konkret acht Familien zugute kommen wird. „Das unkomplizierte Miteinander und die kurzen Wege machen vieles möglich für Familien und Einzelpersonen, die besonders vor Weihnachten nichts zu feiern haben“, betont Pfarrdechant Johannes Büll.

Wenn es konkret Bedarf an Beratung oder akute finanzielle Not in Einzelfällen gibt, von denen die Institutionen möglicherweise nicht wissen, kann dies mit den Seelsorgern der Kirchengemeinden besprochen und auf den kurzen Wegen sicherlich eine schnelle Lösung gefunden werden, versichern die Verantwortlichen.