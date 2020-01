Gleich anschließend stellte sich zum Auftakt der Männerkegelclub „Im Dutzend voller“ den sportlichen Anforderungen. Traditionell sind jeweils 20 Wurf in die Vollen und zehn Wurf im Abräummodus zu meistern.

Hans-Dieter Reuber vom ausrichtenden Kegelclub „Die Wackligen“ begrüßte die versammelten Kegelsportlerinnen und -sportler. „Ich bitte alle, die noch nicht dabei sind, aber gerne mitmachen möchten um baldige Anmeldung“ betonte er in einem Gespräch. Auf sämtlichen Kegelbahnen in Horstmar und Leer liegen noch bis zum 7. Februar (Freitag), Anmeldeformulare aus. Bis dahin muss sich jeder Club entschieden haben, ob er mitmachen möchte.

„Besonders Damen- und gemischte Clubs sind gerne gesehen, da sich aus diesen Sparten erfahrungsgemäß meist nur wenige für die Teilnahme entscheiden“, erklärte Hans-Dieter Reuber.

Am 9. Februar (Sonntag), steht um 18 Uhr bei Vissing die Auslosung der Termine für die zweite Runde auf der sogenannten „Fremdbahn“ auf dem Programm. Zum Auslosungstermin sollten alle Pokale mitgebracht und an den Veranstalter abgegeben werden. „Für die kommenden Wochen wünschen wir allen Teilnehmern viel Spaß, jederzeit ein gutes Auge und eine sichere Hand sowie jede Menge ‚Gut Holz‘“, so Reuber abschließend.