Die ausgedienten Tannenbäume gehören in der Stadt Horstmar der Geschichte an. So haben in Leer die Mitglieder der Kolpingsfamilie die alten Bäume eingesammelt. In Horstmar kümmerte sich die Landjugend um die Abfuhr der kümmerlichen Grünreste.