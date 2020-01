Bis zur Hochzeit arbeitete das Geburtstagskind als kaufmännische Angestellte in der Leinenweberei Bisping & Bauer. Dann war die Familie das Wichtigste in ihrem Leben. Ihren Kindern war und ist sie eine gute Mutter. Bis heute wissen das alle zu schätzen. „Als ausgleichende Kraft sorgte Mutter für Wärme und Geborgenheit“, bescheinigt Sohn Matthias.

Die Seniorin grämte sich sehr selten, egal, was geschah, Ausgeglichenheit und Gelassenheit prägten ihren Charakter. Ein starker Glaube half zudem, alle Widrigkeiten des Lebens zu überwinden. In der Freizeit frönte die aktive Frau der Richelieu-Stickerei, dabei fabrizierte sie unzählige Meter an Tischdeckenspitzen. Heute machen die Augen leider nicht mehr mit und so ist das Hobby nur noch Geschichte. Die Jubilarin wirkte im Kirchenvorstand und in der Kfd mit, auch das Singen liebte sie.

Bürgermeister Robert Wenking gratulierte im Namen der Stadt Horstmar und brachte einen Blumenstrauß nebst Gutschein mit.