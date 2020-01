Filiale in Leer ist nun Service-Center

„Diesen Standortwechsel haben wir bewusst vollzogen. Während die Räume in Ochtrup angemietet waren, können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun in der bankeigenen Filiale in Leer unterbringen“, freute sich Bankvorstand Ralf Hölscheidt . Vor Ort sei das Raumangebot vorhanden gewesen. Dieses sei in den vergangenen Monaten auf die Bedürfnisse des Personals ausgerichtet worden. Eine allgemeine Auffrischung der letztmalig im Jahr 2002 umgebauten Bankfiliale habe sich angeschlossen. „Mit dem Einzug von elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beleben und stärken wir unseren Bankstandort hier in Leer deutlich“, betonte Hölscheidt

In einer kleinen Feierstunde begrüßten die Volksbankvorstände Peter Gaux, Ralf Hölscheidt, Burkhard Kajüter und Hermann Lastring die Mitarbeiterschaft in der Filiale in Leer und übergab dieser die neuen Räume des Service-Centers. „Unser besondere Dank gilt den heimischen Handwerkern und dem Planungsbüro Werger, die eine sehr gute Arbeit abgeliefert haben und termingerecht auf den Punkt fertig geworden sind“, lobte Hölscheidt. Enger zusammengerückt seien in dieser Zeit auch die Kunden und das Personal der Filiale Leer, die durch Baulärm und Staub doch immer wieder Einschränkungen im Umfeld gemeinsam erfolgreich durchstanden hätten.

Wer Interesse hat, sich die umgestalteten Räumlichkeiten einmal anzuschauen, der ist am 8. März (Sonntag) von 13 bis 17 Uhr dazu willkommen.