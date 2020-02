Einen Termin bei Horstmars Bürgermeister Robert Wenking hatte jetzt eine Abordnung von sechs Jugendlichen und die Leiterinnen der Jugendtreffs vip`z, Ida Fiebig, und des Jugendtreffs „JuLe“ Doris Zintl. Aus dem Jugendforum heraus, das im November 2019 stattgefunden hatte, hatten sich zwei Arbeitskreise gebildet. Der eine setzt sich für die Realisierung einer Mountainbike/Pumptrak Strecke zwischen Horstmar und Leer ein und der andere für ein Minifußballfeld in Leer. In mehreren Treffen erarbeiteten die Jugendlichen mit Vertretern des Jugendamtes, der Stadt Horstmar und den Leiterinnen der beiden Jugendtreffs jeweils Anträge für ihre Wünsche. Außerdem lagen in beiden Ortsteilen Unterschriftenlisten für die Projekte aus.Diese Anträge mit jeweils zahlreichen Unterschriften aus der Bevölkerung wurden jetzt an den Bürgermeister übergeben.

Zwei Jugendlichen aus jeder Gruppe hatten eine Powerpoint Präsentation vorbereitet. Der Bürgermeister zeigte sich sehr erfreut über das große Engagement der Jugendlichen.

Nun werden die Anträge und Unterschriften an die entsprechenden Fachgremien weitergeleitet.

Außerdem machte der Bürgermeister Robert Wenking den Besuchern den Vorschlag, dass sie Kontakt mit den Verantwortlichen für die Pumtrackstreck in Heek (diese wurde in der Präsentation als Beispiel genannt) aufnehmen. Es soll dann ein Besuch der Strecke mit den Jugendlichen, dem Bürgermeister, Vertreten der Stadt und des Stadtrates stattfinden.Dort können dann vielleicht schon Ideen und Anregungen und Informationen gesammelt werden.

Alle bedankten sich am Ende beim Bürgermeister, dass er sich Zeit für ihre Anliegen genommen hatte.