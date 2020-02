Was am Lebensende übrig bleibt . . .

Horstmar -

Eine ganze Woche lang dauert die Ausstellung, die am Mittwoch (26. Februar) um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Getrudis eröffnet wird. Unter dem Thema „Lebensende“ widmet sie sich auf ganz persönliche Weise ganz verschiedenen Fragen, die mit dem Sterben verbunden sind. Jeden Abend wird ein anderer Aspekt behandelt, bevor die Veranstalter am 4. März zur Finissage einladen.