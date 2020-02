„Was bleibt am Ende des Lebens?“

Der letzte Weg, irgendwann muss ihn jeder gehen. Welche Spuren hinterlässt ein Mensch? Die Ausstellung „Was bleibt?“ von der evangelischen Landeskirche, gezeigt in der katholischen Pfarrkirche St. Gertrudis, greift dieses Thema auf und regt zum Nachdenken an. Eine Woche lang ist sie – umrahmt von völlig verschiedenen Programmpunkten – zu sehen.

Am Mittwochabend stand die Eröffnung der Austellung auf dem Programm, die von beiden Kirchengemeinden der Burgmannsstadt „Kreuzweise“ zusammen mit Kooperationspartnern präsentiert wird. Mit im Boot sitzen der Caritas Verband Steinfurt, der Evangelische Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken, das Familienzentrum Triangel, die Caritas Sozialstation und das St. Gertrudis-Haus.

Gelungene Kooperation

Die Präsentation möchte die Frage nach dem Lebensende aus der Tabuzone herausholen. Im Gotteshaus sind verschiedene Stationen aufgebaut. Großflächige Bilder zeigen Menschen, die ihr Leben charakterisieren. „Ich habe so viel Schönes und Eindringliches mit meinem Fotoapparat festgehalten“, schreibt einer von ihnen, „Krisenzeiten und Wiederaufbau, Rock`n Roll, die verrückten 70er, als die Mauer fiel und das neue Jahrtausend.“ Überall war seine Kamera dabei, genau wie er selbst. Unter dem Foto liegen ein paar Utensilien, der Fotoapparat, seine Brille, eine Schallplatte, ein Diabetrachter, eine Tonbandkassette und anderes. Gerade so viel, wie in einer Holzbox Platz hätte.

Lässt sich ein Leben auf wenige Highlights reduzieren? Weitere Stationen bieten mit anderen Menschen ein ähnliches Bild. Eine Frau erinnert sich an ihre Kindheit, an den Apfelkuchen ihrer Oma, daran, dass der Glaube ihr Kraft gab. Vor ihrem Bild stehen ein Stück Kuchen, ein Gebetbuch, eine alte Schultasche.

„Was ist wirklich wichtig, was bleibt?“, fragte Pfarrdechant Johannes Büll bei der Begrüßung, „die Frage macht mich auch dankbar für das, was noch vor mir liegt.“ Die Frage hilft ihm, in der Gegenwart zu leben und in der Frist, die ihm geschenkt wird, zu handeln.

In der Passionszeit biete sich nun Gelegenheit, nicht nur das Lebensende Jesu, sondern auch das eigene in den Blick zu nehmen, betonte Prädikant Alexander Becker. „Die Ausstellung handelt nicht von Reichtümern“, so Pfarrer Matthias Hövelmann, Theologischer Vorstand im Diakonischen Werk des Kirchenkreises. „Es sind Schätze des täglichen Lebens, die ihren Wert durch die Besonderheit für die jeweiligen Personen bekommen.“

„Zeit hat viele Facetten“, hob Christiane Nitz, Gesamtleiterin der ambulanten und teilstationäüen Dienste in der Domus Caritas hervor. Annika Koke vom Fachbereich Gemeindecaritas sieht die Ausstellung ganz besonders als Chance, über das Tabuthema ins Gespräch zu kommen.

Das Programm zu „Was bleibt?“ ist für Bernd Wessel, Leiter des St.-Gertrudis-Hauses, ein positiver, seelsorgerischer Ansatz, ansonsten unaussprechliche Fragen zu vertiefen. Die Ausstellung ist bis Mittwoch (4. März) täglich von 9 bis 19 Uhr in der Pfarrkirche zu sehen.