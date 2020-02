„Vor- und Nacherben oder besser Berliner Testament?“ Mit dieser und vielen weiteren Fragen machte Dr. Sven Keuter die Vielschichtigkeit des Themas „Testament“ deutlich. Über Erklärungen, wie gesetzliche Erbfolge funktioniert und das, was einerseits durch ein Testament geregelt werden kann und andererseits geregelt werden sollte, bis hin zu den Herausforderungen, die sich in Patchwork-Familien darstellen, konnte der Rechtsanwalt und Notar einen guten Einblick in das Thema vermitteln.

Pfarrdechant Johannes Büll und Prädikant Alexander Becker begrüßten den Experten und freuten sich über das Interesse der zahlreichen Besucher der ersten Abendveranstaltung im Rahmen der Ausstellung „Was bleibt?“ Bis nächsten Mittwoch (4. März) wird es jeden Abend unterschiedliche Veranstaltungen geben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Diese beginnen immer um 19 Uhr in der Gertrudiskirche in Horstmar. Die dortige Ausstellung ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.