Horstmar -

Von Sabine Niestert

Zur Fortführung der Veranstaltungsreihe „HInter den Kulissen“ laden das Kulturforum Steinfurt und seine Kooperationspartner, das St.-Gertrudis-Haus, der Caritasverband Steinfurt und der Heimatverein Horstmar ein. Während einer Pressekonferenz am Veranstaltungsort haben die Gastgeber die Interview-Partner der zweiten Staffel vorgestellt. Dabei handelt sich um Karin Mollenhauer, Heinz Herdt. Anne Menzel, Bernhard Föllen, Klaus Roters und Prof. Dr. Anton Janßen. Befragt werden sie von Projektleiterin Anni Lütke Brinkhaus.Los geht es bereits am kommenden Mittwoch (11. März) in der Cafeteria des Altenwohnheims. Dort stellt sich die Teamsprecherin der Kfd Horstmar den Fragen der Moderatorin.