39 Proben in 2019

Horstmar-Leer -

Die Jahreshauptversammlung des Kirchenchores Leer im Saal Vissing zeigte, wie gut die Stimmung in der Sängergemeinschaft. So konnte diese sich über zwei neue Mitglieder und eine gute Beteiligung an den Chorproben freuen. Zudem wurden einige treue Mitglieder geehrt.