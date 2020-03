Kfd-Chefin im Gespräch

Als langjährige Teamsprecherin der Kfd Horstmar ist sie in der Burgmannstadt bestens bekannt. Doch, wie ist es, eine so große Vereinigung zu leiten, die die Interessen von Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft vertritt und die in Horstmar als lebendige und kraftvolle Gemeinschaft geschätzt wird? Das will Anni Lütke Brinkhaus von Karin Mollenhauer wissen, die am morgigen Mittwoch (11. März) erster Gast der neuen Staffel von „Hinter den Kulissen“ ist. Dazu lädt das Kulturforum Steinfurt in Zusammenarbeit mit dem St.-Gertrudis-Haus, dem Caritasverband Steinfurt und der Heimatverein Horstmar in die Cafeteria des Altenwohnheims an den Bischofsweg 6 ein. Der Nachmittag beginnt um 14.30 Uhr mit einem Begrüßungskaffee. Um 15 Uhr soll dann das Interview beginnen, das Moderatorin Anni Lütke Brinkhaus mit der Vorsitzenden der Kfd St. Gertrudis führen wird. Der Eintritt ist frei, aber Anmeldungen sind beim Kulturforum unter Telefon 0 25 51/1 48 20 oder per E-Mail an volkshochschule@kulturforumsteinfurt.de erforderlich.