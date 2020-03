„Wenn etwas Gewohntes fehlt, dann sind wir herausgefordert, nach Alternativen zu suchen, anstatt frustriert abzutauchen,“ betonen Pfarrdechant Johannes Büll , Pfarrer Holger Erdmann und Prädikant Alexander Becker . Aus den improvisierten Alternativen könne sich manchmal Erstaunliches ergeben. Aus dem Weizenkorn werde etwas Großes, Unerwartetes – das Bild zwischen Passionsleiden und Osterhoffnung.

Ungewohnte Form

Aus diesem Grund haben Büll, Erdmann und Becker einen ökumenischen Gottesdienst in der Erlöserkirche gefeiert und ihn aufgezeichnet, damit der Gottesdienst nicht ausfallen müsse, sondern in, wenn auch ungewohnter Form, stattfinden und zu Hause gefeiert werden kann.

In seiner Predigt betonte Pfarrer Holger Erdmann, der Gottesdienst soll Mut machen, sich den Herausforderungen zu stellen. Man könne auf Gott vertrauen, obwohl es im ersten Moment nicht ersichtlich sei. Wer Zeit und Lust habe, heute oder in den nächsten Tagen Gottesdienst zu feiern, zum Beispiel zu Hause auf dem Sofa, findet den „Online-Gottesdienst“ unter https://youtu.be/s-v0ryXBDas.

Manöverkritik

Prädikant Alexander Becker bittet gleichzeitig darum, das Angebot weiterzugeben an diejenigen, die sich interessieren könnten. Die Seelsorger der Kirchengemeinden sind auch persönlich da fürs Gespräch, für Manöverkritik am Online-Experiment, und für das, wo man helfen oder Hilfe organisieren könne, per Telefon, per E-Mail oder über die sozialen Netzwerke.

Pfarrdechant Johannes Büll ist unter der Rufnummer 0 25 58/90 22 29 12 zu erreichen. Prädikant Alexander Becker steht unter den Rufnummern 0 25 58/ 90 22 29 24 oder 0 15 22/ 7 76 28 72 zur Verfügung.