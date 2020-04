Blutspenden in Zeiten der Corona-Pandemie? „Wir haben lange überlegt, ob wir das machen sollen“, sagt Heinz Lölfing, Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Horstmar. Schließlich mussten dafür besondere Hygienestandards eingehalten werden. Außerdem stand die Frage im Raum, ob in diesen Zeiten überhaupt jemand kommt.

13 Erstspender

Doch diese Frage war beim jüngsten Termin in der Astrid-Lindgren-Schule schnell beantwort: Die Resonanz war überwältigend. „119 Spender sind gekommen“, berichtet Lölfing. Darunter seien 13 Erstspender gewesen. Das seien insgesamt rund 20 bis 30 Blutspender mehr als zu „normalen Zeiten“ gewesen.

Lölfing wertet das als Zeichen dafür, dass die Menschen Verantwortung übernehmen und zusammenstehen. Das sei gerade jetzt sehr wichtig. Die Organisation der Blutspende sei sehr aufwendig gewesen.

Wartezeiten

Insbesondere, um die Abstandsregelungen einzuhalten, konnten immer nur wenige Personen gleichzeitig in die Räumlichkeiten. Das habe teilweise recht lange Wartezeiten für die Spendenwilligen bedeutet, berichtet der Chef des DRK Horstmar. Das hätten die Menschen aber sehr gelassen hingenommen.

Gefreut hat sich Löfling darüber, dass gleich drei Fußball-Mannschaften des SV Westfalia Leer zum Blutspenden gekommen waren – zwei Herren- und eine Damenmannschaft.

Die Aktion habe allen beteiligten Helfern viel Spaß gemacht, ist Löfling überzeugt. „Wir sind wirklich froh, dass wir es gemacht haben.“