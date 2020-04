Betriebsleiter aus Restbeständen

Mehr Zeit für das Entwickeln seiner künstlerischen Ader hat Norbert Wiechers seit dem er Rentner ist. Während sein Betrieb für Hof-, Stall- und Fütterungstechnik ihn bis zur Schließung der Werkstätte zum Jahresende 2019 stark gefordert hatte, kann sich der gelernte Landmaschinenschlossermeister inzwischen kreativ voll ausleben.

Futternapf

„Es macht mir immer wieder große Freude als Rentner am Bahnhof zu schaffen und meine Ideen in die Tat umzusetzen“, erklärt der Initiator des Schweinemuseums. Dabei ist jetzt ein Kunstwerk entstanden, das Passanten auf der „RadBahn“ am Bahnhofscafé in Horstmar immer wieder in Staunen versetzt.

Zunächst einmal fällt ein großes Schwein, hergestellt aus einem Drahtgeflecht, auf. „ Hans Peter “ nennt sein Erbauer es liebevoll, denn das Tier hat für ihn eine besondere Bedeutung. Das Schwein kommt aus Amerika. Gesehen hat der Tüftler es vor vielen Jahren bei einem Kurzaufenthalt im Schwarzwald. Das Schwein landete dann auf dem Dach seiner Firma, bis es nun eine endgültige Bleibe in den Parkanlagen des Bahnhofcafés gefunden hat.

Damit der Vierbeiner nicht verhungert, bekam er einen Futternapf aus Stahl, nach dem Stand der Technik sogar als Sensortrog ent­wickelt. Der Name Henrike/Henriko steht für die Betriebsleiter. Damit will der ehemaligen Firmenchef andeuten, dass neben den Männern immer mehr Frauen große landwirtschaft­liche Betriebe leiten. „Es ist eine Wertschätzung an die Frau, dass ich sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Namen gewählt habe“, berichtet der ehemalige Unternehmer.

Schneckenpumpe

Das Besondere an diesem Betriebsleiter ist die Fertigung komplett aus Rest­stücken beziehungsweise aus Teilen, die Wiechers als Selbstständiger dauernd verarbeitet hat. Beine und Körperteile bestehen aus Wellen, die in einer sogenannten Schneckenpumpe verbaut worden sind. Die Kniescheiben wurden aus ausgedienten Ventildeckeln erstellt.

Das Gesicht ist ein alter Pumpenflügel, der mal seinen Dienst in einer Kreiselpumpe getan hat. Eine Trockenfütterungskette dient als Halsschmuck. Die Arme wurden aus Spiralen, die für den Mehltransport dienten, erstellt.

Tüftler

Dem Betrachter fällt besonders ins Auge, dass die Arme des Betriebsleiters unterschiedlich dick sind. So ist der Arm, der zum Mehleimer führt, dicker als der Arm, der zum Fütterungs-PC-Terminal führt. Hinter dem Kopf befindet sich ein Profi-PC-Teil, das der Tüftler immer wieder programmiert hat und daher auswendig kennt. Der Hobbykünstler möchte mit dieser Konstruktion den Wandel in der Landwirtschaft versinnbildlichen. Während man vor 50 Jahren mit viel Muskelkraft und einem Eimer zirka 200 Hoftiere versorgt habe, würden heute die Schweine mit Beständen zwischen 1500 bis 2000 Einheiten gefüttert und durch modernste Technik bestens versorgt. Dazu trage die Sensorfütterung für immer bedarfsgerechte und frische Fütterung bei.

„Henrike/o“ und Schwein „Hans Peter“ würden sich über einen Besuch des Bahnhofcafés nach seiner Wiedereröffnung freuen, lädt Nobert Wiechers auch im Namen seiner Mitstreiter, Ludger Hummert und Albert Krotoszynski schon jetzt zur hoffentlich bald beginnenden Freiluftsaison ein.