Nur alle zwei Jahre wird in Leer-Haltern Schützenfest gefeiert. An Christi Himmelfahrt wäre es wieder so weit gewesen. Geplant waren die Vorabendmesse am Mittwoch gefolgt von einem Jugendball sowie am Donnerstag und Freitag das Königsschießen und die Festbälle. Sie fallen nun der Corona-Pandemie zum Opfer, bedauern die Schützen Leer-Haltern.

Ob in 2021 gefeiert oder das Fest um zwei Jahre verschoben wird, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall regiert das amtierende Königspaar Jonas und Stefanie Viefhues ein weiteres Jahr in Haltern. Sollte das Schützenfest 2021 nicht nachgeholt werden, versprechen die Verantwortlichen ein anderes Vereinsfest.

Mit dem Thema, dass es in Haltern vielleicht erst im Jahr 2022 wieder ein Schützenfest geben wird, haben sich die Vorstandsfrauen beschäftigt und ein Statement abgegeben. „Dass in Haltern aus 2020 vielleicht 2022 wird, finden wir sehr schade. Aber dann werden wir in 2021 in der Alst, im Dorf und in Ostendorf noch mehr Gas geben. Wir halten zusammen“, heißt es in der Collage

Auf Vorschlag der Pfarrsekretärin Ruth Hüsing und als Zeichen der Verbundenheit seitens der Kirchengemeinde wird am Donnerstag (21. Mai) in der Himmelfahrtsmesse um 9 Uhr auch für die Lebenden und Verstorbenen des Schützenvereines Haltern gebetet.