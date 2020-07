Laer -

Von Dirk Drunkenmölle

Kluthe kommt – ganz umweltbewusst und klimafreundlich auf dem Lastenrad und bringt gleich ein paar Gartenstühle und eine Kiste kühle Getränke mit. Wahlkampf in Corona-Zeiten. Da muss man sich was einfallen lassen. So tritt der 43-jährige Studiendirektor in diesen Tagen ordentlich in die Pedale, um Bürgermeister von Laer und Holthausen zu werden.