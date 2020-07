Abschied fällt allen schwer

„Wir verlieren einen engagierten und, sympathischen Mitarbeiter“, bedauerte Einrichtungsleiterin Heike Westermann vom Kindergarten Ss. Cosmas und Damian in Leer, als der Erzieher Christopher Ligocki Abschied nahm. Er war während seiner dreijährigen Tätigkeit überwiegend im Bereich der U 3 Kinder tätig gewesen. Soweit es die Corona-Pandemie zuließ, verabschiedeten sich die Kinder, Erzieher und Eltern schweren Herzens von Ligocki.

Die Erzieherinnen hatten ein „Leitungspaket“ geschnürt, denn ihr Kollege wird künftig in Burgsteinfurt das Kindernest leiten. Dabei handelt es sich um eine Ein-Gruppen-Kita mit 20 Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis sechs Jahren. Die Trägerschaft haben die Eltern in Form eines Vereins selbst übernommen.

Ein Kräuterregal, ebenfalls ein Geschenk des Kita-Personals, wird nun den Balkon seiner Wohnung in Ochtrup schmücken. Die Eltern bedankten sich mit einem Fotoalbum mit den Bildern der Kinder und einem Gutschein. Der scheidende Erzieher überreichte eine große Schachtel Merci an das Kita-Personal. Eine Toni-Box, Kartenspiele und Büchlein gab es für den Nachwuchs. Freudestrahlend nahmen die Kinder auch die Tütchen mit Gummibärchen an. „Ich werde Euch alle vermissen“, meinte Christopher Ligocki zum Abschluss. Er lobte insbesondere das offene Konzept in der Einrichtung, das hervorragende Klima zwischen allen Beteiligten und die tolle Verbundenheit mit dem Eltern.