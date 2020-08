Aufgrund eines Antrags der CDU-Fraktion hat der Rat einen Haushaltsansatz zur Realisierung einer Sternenkinder-Grabstelle auf dem städtischen Friedhof an der Hagenstiege beschlossen. Kinder, die vor oder direkt nach der Geburt versterben, werden Sternenkinder genannt. Die Trauer um diesen tragischen Verlust ist für die Eltern besonders groß.

Der Stadtrat möchte den trauernden Eltern die Möglichkeit einräumen, ihre Sternenkinder auf einer Gemeinschaftsgrabanlage auf dem kommunalen Friedhof bestatten zu lassen. „Damit entsteht ein Ort der Trauer und der Erinnerung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Mit der Umsetzung des Projektes wurde vor einigen Wochen begonnen. Stefanie Leder von der Stadtverwaltung sowie Mitarbeiter des städtischen Bauhofes erarbeiten zurzeit einen Gestaltungsvorschlag, der auf einem eigens dafür vorgesehenen Bereich des Friedhofes umgesetzt wird. „Dieser wird dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in der nächsten Sitzung vorgestellt“, kündigt Bürgermeister Robert Wenking an, der zudem drauf hinweist, dass Eltern seit 2013 ihre Sternenkinder, das sind Kinder, die direkt vor, während oder nach der Geburt versterben und unter 500 Gramm wiegen, beim Standesamt in das Personenstandsregister eingetragen werden können.