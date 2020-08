Unwetter trifft Laer besonders hart

Laer -

Die Folgen des Unwetters haben Laer besonders stark getroffen. So zählte die Freiwillige Feuerwehr bis gestern Mittag 84 Einsätze. Dabei mussten die Helfer auch den Keller des Rathauses leer pumpen. Der dortige Wasserschaden führte zum Ausfall der Server, was zur Folge hatte, dass die Gemeinde am Freitag nicht erreichbar war. Mehr Glück hatte die Feuerwehr Horstmar, die (nur) 16 mal ausrücken musste.