Stromnetz wird verstärkt

Umfangreiche Bauarbeiten an der Conrad-Bispinck-Straße starten nächste Woche

Horstmar -

Weil das Stromnetz verstärkt werden soll, finden ab Anfang der neu beginnenden Woche Bauarbeiten im Bereich der Conrad-Bispinck-Straße in Horstmar statt. Dabei werden zwei neue Erdkabel verlegt. Die Bauarbeiten werden etwa bis Mitte November abgeschlossen sein. Bis dahin kommt es an verschiedenen Abschnitten der Conrad-Bispinck-Straße auf den Bürgersteigen und Parkplätzen am Straßenrand zu Einschränkungen für die Anwohner.