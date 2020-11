Unter dem Thema „Leinen los, Abenteuer Glauben“ fanden am Wochenende die Firmungen in St. Gertrudis und in Ss. Cosmas und Damian statt. Dazu passend war auch der Altarraum mit kleinen Schiffchen geschmückt. Auf den Segeln hatten die Jugendlichen ihre persönlichen Wünsche angebracht.

Insgesamt 32 Firmlinge, davon 18 aus Horstmar und 14 aus Leer, hatten sich zusammen mit Pastoralreferentin Ursula Lappe und sechs Katechetinnen auf dieses Sakrament vorbereitet. In Horstmar waren es Lukas Beckstedde, Eric Veltel, Fabio Jürgens, Alida Becks, Mariella Becks, Lukas Krawinkel, Max Große-Scharmann, Gabriel Jessing, Tim Arning, Noah Oberschelp, Leon Deiters, Jonas Resing, Adrian Claus, Sophie Niehoff, Lucy Ringkamp, Ida Denkler, Lea Wigger, Mara Wigger.

In Leer gehörten Anika Gerdes, Malin Wiefhoff, Sonja Hölscher, Jenna König, Maja Majnusz, Sophie Lenuweit, Lena Heidemann, Lisa Heidemann Anna Terwort, Dana Hüsing, Vanessa Kestermann, Fenja Wahlers, Kyra Kemper und Pia Sztor zu den Firmanden.

Ihnen allen zeichnete Weihbischof Dr. Christoph Hegge mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn. „Heute im Sakrament der Firmung sollen unsere Jugendlichen den Zuspruch Gottes für den eigenen Aufbruch ins Leben – ins Abenteuer Glauben erfahren“, erklärten Pia Hellenkamp in Leer und Ursula Lappe in Horstmar.

„Was brauchst Du zum Leben?“ lautete die zentrale Frage des Weihbischofs. Gerade jetzt in der Coronazeit brauche man den Nächsten. Jesus reihe sich mit ein. „Du bist nicht allein“, bedeute die Firmung.