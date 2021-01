Hauptausschuss darf entscheiden

Horstmar -

Damit in Zeiten des verschärften Lockdowns der zahlenmäßig größere Rat nicht tagen müssen, hat der Horstmarer Stadtrat die die vom Rat wahrzunehmenden Aufgaben an den Hauptausschuss übertragen, der zahlenmäßig kleiner ist. Deswegen sind seine Treffen hinsichtlich der Corona-Schutzmaßnahmen leichter zu organisieren. Die Entscheidung fiel in der Sporthalle in Leer, wo die Ratsmitglieder den Abstand einhalten konnten.