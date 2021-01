Baum-Aktion bringt fast 1000 Euro ein

Horstmar -

Coronabedingt lief die Tannenbaum-Sammelaktion der Landjugend Horstmar/Leer ganz anders als in den Jahren zuvor, weil die Teilnehmer die Regeln der Corona-Schutzverordnung einhalten mussten. Deswegen waren sie in kleineren Gruppen unterwegs und klingelten nicht an den Haustüren. Den Erlös von fast 1000 Euro stockten die Landjugendlichen auf die runde Summe auf und spendeten es je zur Hälfte an die Kirchengemeinde St. Gertrudis und an die „Sanitäter vor Ort“.