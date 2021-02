So hatten sich beide ihre Regentschaft eigentlich nicht vorgestellt. Als Margret Bröker beim Schützenfest der Burgfrauen in Horstmar in 2019 den Vogel von der Stange holte, konnten die erfolgreiche Schützin Meggi und ihr König Ralf noch nicht ahnen, dass sie auch 2020 und 2021 noch die Regentschaft des heimischen Frauenschützenvereins inne haben würden. So mussten die Burgfrauen – wie auch viele andere Schützenvereine – im vergangenen Jahr, ihre gesamten Termine bis auf weiteres coronabedingt absagen.

Da die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Pandemie auch weiterhin keine Veranstaltungen im gewohntem Rahmen zulassen, muss die ursprünglich für März geplante Generalversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das teilen die Verantwortlichen in einem Pressetext mit. Wie es in diesem weiter heißt, wurde im Videomeeting des Vorstands beschlossen, auch das Schützenfest in diesem Jahr abzusagen. „Alle waren sich einig, dass durch die angelaufene Impfaktion Hoffnung besteht, im nächsten Jahr wieder feiern zu können“ heißt es abschließend in der Pressemitteilung.