Vor knapp sechs Wochen hat das Impfzentrum des Kreises Steinfurt am Flughafen Münster/Osnabrück seine Arbeit aufgenommen. Geimpft werden aktuell Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind und Angehörige berechtigter Berufsgruppen. Renald Golf aus Horstmar gehört keiner dieser Personengruppen an, ist aber schwerbehindert und mit diversen Vorerkrankungen wie Diabetes sowie Herz- und Niereninsuffizienz und vielen mehr vorbelastet. Deshalb hat sich der 72-Jährige am 28. Februar über die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Internet um zwei Corona-Impftermine bemüht. „Nach dem korrekten Ausfüllen des Anmeldebogens wurde mir ein Vermittlungscode zum Buchen eines Termins für das Impfzentrum Steinfurt am Flughafen Münster-Osnabrück in Greven zugesandt. Über den Vermittlungscode wurden mir dann mehrere Impfdaten zur Auswahl bereitgestellt.