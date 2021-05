Brücke verbindet die Menschen mit Gott

Nach langen Wochen der Vorbereitungen, zu denen wesentlich Pastoralreferentin Ulla Lappe beigetragen hatte, empfingen am Sonntag fünf Kinder aus der Gemeinde in der Kirche von Ss. Cosmas und Damian in Leer das Sakrament der ersten heiligen Kommunion. Festlich mit Fähnchen geschmückt war der Kirchplatz und im Altarraum mit viel Fleiß eine Brückenlandschaft aufgebaut worden. Diese stand im Zeichen für das Motto der Erstkommunion, das „Mit Jesus Brücken bauen“ heißt.

„Im Zeichen der Brücke sind wir alle miteinander und mit Christus verbunden. Sie ist Zeichen für Gegenwart und Zukunft“, erklärte Pfarrdechant Johannes Büll während des Gottesdienstes.

Rafael D. Marihart trug mit Gesang und Orgelspiel zum Gelingen der Feier bei.

Als Geschenk der Kirche erhielten die Kommunionkinder – dazu gehörten drei Jungen und zwei Mädchen ein Durchgucker-Holzkreuz. Für die Mütter gab es darüber hinaus eine Rose, denn es schließlich war Muttertag.

Weil coronabedingt auf das sonst übliche Händedrücken und Umarmen verzichtet werden musste, gab es nicht nur für die Kommunionkinder Mia Vorspohl, Johan Kober, Marina Kestermann, Paul Janning und Justus Pomplun, sondern auch für die Pastoralreferentin einen besonders kräftigen Schlussapplaus. Trotz zahlreicher Online-Stunden sei die Vorbereitung bunt und vielfältig gewesen, erinnerte sich Ursusla Lappe an die vergangenen Wochen.

Weitere Kommunionfeiern finden an Christi Himmelfahrt, das am kommenden Donnerstag (13. Mai) begangen wird, sowie am 4. September (Samstag) in Horstmar und Leer statt.