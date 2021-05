Erstkommunion für sechs Kinder in der Gertrudiskirche

Horstmar -

Drei Mädchen und drei Jungen sind an Christi Himmelfahrt während eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Gertrudis in Horstmar zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gegangnen. Pastoralreferentin Ursula Lappe hatte die sechs Kinder auf ihren großen Tag vorbereitet. Dieser stand unter dem Thema „Mit Jesus eine Brücke bauen“.